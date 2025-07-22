СБУ обнаружила утечку секретных данных НАБУ во время обыска нардепа ОПЗЖ Христенко

Во время обысков у Христенко правоохранители нашли материалы со служебной и конфиденциальной информацией

Секретные документы (Фото: СБУ)

Во время обысков по месту жительства родственников народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко разоблачены новые факты утечки служебной и конфиденциальной информации из Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, во время обысков у родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом.

Речь идет о материалах негласной слежки, персональных данных фигурантов уголовных производств НАБУ, а также анкетах кандидатов на должности детективов Бюро.

Также среди персональных карточек были документы на одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в контактах с представителями России.

По данным следствия, он помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.

Также там содержалась анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

Фото: СБУ

Фото: СБУ