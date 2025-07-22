СБУ обнаружила утечку секретных данных НАБУ во время обыска нардепа ОПЗЖ Христенко
Во время обысков по месту жительства родственников народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко разоблачены новые факты утечки служебной и конфиденциальной информации из Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, во время обысков у родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом.
Речь идет о материалах негласной слежки, персональных данных фигурантов уголовных производств НАБУ, а также анкетах кандидатов на должности детективов Бюро.
Также среди персональных карточек были документы на одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в контактах с представителями России.
По данным следствия, он помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.
Также там содержалась анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.
- 21 июля СБУ и ОГП начали "спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ".
- НАБУ утверждает, что основаниями для следственных действий в большинстве случаев стало якобы участие отдельных лиц в ДТП, однако некоторым инкриминируют возможные связи с Россией.
- Одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ. Также задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, по версии следствия, шпионил в пользу Москвы.
- Также подозрение получил нардеп от запрещенной ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ.
- Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Каленюк заявила LIGA.net, что масштабные обыски у работников НАБУ являются "местью" руководства страны за расследование в отношении близких друзей и окружения президента Зеленского.
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