СБУ виявила витік секретних даних НАБУ під час обшуку у родичів нардепа ОПЗЖ Христенка

Під час обшуків у Христенка правоохоронці знайшли матеріали зі службовою та конфіденційною інформацією

Секретні документи (Фото: CБУ)

Під час обшуків за місцем проживання родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка викрито нові факти витоку службової та конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, під час обшуків у родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом.

Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посади детективів Бюро.

Також серед персональних карток були документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії.

За даними слідства, він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

Фото: СБУ

Фото: СБУ