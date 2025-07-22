СБУ виявила витік секретних даних НАБУ під час обшуку у родичів нардепа ОПЗЖ Христенка
Під час обшуків за місцем проживання родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка викрито нові факти витоку службової та конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, під час обшуків у родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом.
Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посади детективів Бюро.
Також серед персональних карток були документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії.
За даними слідства, він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.
Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.
- 21 липня СБУ й ОГП почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ".
- НАБУ стверджує, що підставами для слідчих дій у більшості випадків стала нібито участь окремих осіб у ДТП, проте деяким інкримінують можливі зв’язки з Росією.
- Одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова затримали за підозрою у веденні бізнесу в РФ. Також затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви.
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- Виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила LIGA.net, що масштабні обшуки у працівників НАБУ є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Зеленського.
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