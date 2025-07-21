Одного із керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у продажі коноплі росіянам: відео

Правоохоронці заявили, що затриманий Магамедрасулов був посередником у продажі технічної коноплі свого батька до Дагестану

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття на веденні бізнесу в Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова.

За матеріалами справи, високопосадовець із Дніпра нібито координує діяльність НАБУ у прифронтових областях (Дніпропетровській та Запорізькій), при цьому має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з державою-агресоркою.

Магамедрасулов нібито виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

Також перевіряється інформація щодо контактів затриманого з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

За даними слідства, високопосадовець НАБУ був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність Бюро. Про це в СБУ обіцяють повідомити згодом окремо.

Правоохоронці стверджують, що батько Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов - має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цього під час оформлення допуску до держтаємниці, чим порушив закон.

Матір високопосадовця Ірина Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію від терористів ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ стверджує: є докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Росії проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

Як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпрі та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, проте він майже постійно перебував у Києві і нещодавно повернувся з "елітного" кількатижневого відпочинку на острові Тенеріфе, заявили в СБУ.

Посадовцю готують підозру за статтею про пособництво державі-агресорці (від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом 10-15 років та можливою конфіскацією майна).

СБУ показала кадри затримання, а також аудіоперехоплення розмов Магамедрасулова щодо продажів до РФ. Ще одне перехоплення - розмова його батьків, де матір говорить про "братовбивчу війну" і скаржиться на українську владу і "Захід".

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