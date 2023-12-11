Люкс та майно у Росії. Нардеп з ОПЗЖ Христенко знайшовся у Польщі – ось його декларація

Політик покинув Україну за 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ та пропустив 94% засідань парламенту з початку 2022 року

Федір Христенко (Фото: соцмережі)

Обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ народний депутат Федір Христенко задекларував елітні годинники, нерухомість дружини у Москві та оренду квартири у Польщі. Про це йдеться у декларації політика, оприлюдненої в Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Загалом нардеп (зараз позафракційний) задекларував 13 об'єктів нерухомості – своїх та у власності дружини.

В Україні:

→ квартира у тимчасово окупованому Донецьку (у власності з 2007 року, 71,2 метра квадратних)

→ дві квартири дружини у Києві: перша з 2015 року, 121,2 кв метри, вказана як фактичне місце проживання нардепа. Друга – з 2018-го, 169 квадратів;

→ у власності дружини житловий будинок у Гореничах Київської області (з кінця 2019, 400,1 кв м) та земельна ділянка там же на 2090 кв м;

→ два гаражі дружини у Києві (з початку 2019, 23,1 та 17,6 кв м).

Хто такий Христенко? Це мажоритарник, обраний по Бахмутському району Донецької області. За даними руху "Чесно", політик



Сплеск "популярності" Христенка стався після того, як у 2021 році з'явилася інформація, що він витратив $1 млн на організацію вечірки у Москві на честь дня народження своєї дружини. Національне агентство із запобігання корупції



Журналіст Денис Казанський Це мажоритарник, обраний по Бахмутському району Донецької області. За даними руху "Чесно", політик пропустив 94% голосувань у проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення не тільки не з'являється на засіданнях Ради, але й приховує місцеперебування та не висловлюється у соцмережах, повідомляло місцеве ЗМІ Бахмут IN.UA. Христенко був серед восьми нардепів, які не підтримали санкції проти РФ та не засудили визнання російських терористичних утворень на сході України 22 лютого 2022 року. За даними з відкритих джерел, до депутатства займався бізнесом: був засновником та керівником двох товариств з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом по 1000 грн.Сплеск "популярності" Христенка стався після того, як у 2021 році з'явилася інформація, що він витратив $1 млн на організацію вечірки у Москві на честь дня народження своєї дружини. Національне агентство із запобігання корупції заявило , що перевірить ці дані.Журналіст Денис Казанський писав , що на цьому святкуванні була і дружина Олександра Батуріна, одного з наближених кримінального авторитета Юри Єнакієвського. Казанський припустив, що Христенко є "своєю людиною" горлівських кримінальників у Раді.

В Росії у дружини Христенка з 2018 є наступне майно:

→ квартира (176 кв м);

→ комора;

→ три паркомісця.

Також у декларації з'явилися дані про фактичне місце проживання Христенка, його дружини та доньки – це квартира на 173 квадратні метри у Польщі. Нерухомість належить польському громадянину Мациєжу Дражкевичу.

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" пише, що квартира може бути розташована у будинку на вулиці Сармацькій в елітному районі Варшави.

Бахмут IN.UA з посиланням на анонімне джерело повідомляло, що три автівки дружини Христенка бачили у Варшаві поряд з елітними будинками. Йдеться про машини преміум сегменту: Porsche Cayenne, BMW M760LI та Bentley Continental. Така "Бентлі" залежно від комплектації може коштувати до $80 000, "Порш" – до 130 000, а BMW – до $150 000.

Вони, як і інші чотири автівки дружини, за декларацією знаходяться у праві користування Христенком.

Фото: Бахмут IN.UA

Окрім цього Христенко має 13 годинників сегмента "важкий люкс": Rolex, Breguet, Patek Philippe тощо. У власності його дружини – браслети, підвіски, сережки такого ж цінового діапазону: це, зокрема, Cartier та Bvlgari.

Як спільна власність у подружжя є колекції картин ХІХ та XX століть (по 24 та 13 відповідно), 47 скульптур, меблевий гарнітур та столове срібло (набір на 24 особи).

У декларації зауважується, що право на це майно набуто до подання першої декларації, тобто до обрання Христенка депутатом.

За даними "Схем", російське майно дружини Христенка знаходиться у Москві, а орієнтовна вартість таких апартаментів складає близько $1 млн згідно з сайтами нерухомості.

ЗМІ з посиланням на свої джерела пише, що Христенко вилетів з Борисполя за 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ та не повертався до України з тих пір.

10 жовтня президент Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.

НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.

За даними реєстру декларацій, колишня дружина заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Тетяна орендувала квартиру у Словаччині та заробила 7 млн грн за 2022 рік. Татаров своєю чергою вклав майже 9 млн грн у будівництво чотирьох об'єктів нерухомості.

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