Люкс та майно у Росії. Нардеп з ОПЗЖ Христенко знайшовся у Польщі – ось його декларація
Обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ народний депутат Федір Христенко задекларував елітні годинники, нерухомість дружини у Москві та оренду квартири у Польщі. Про це йдеться у декларації політика, оприлюдненої в Єдиному державному реєстрі декларацій.
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Загалом нардеп (зараз позафракційний) задекларував 13 об'єктів нерухомості – своїх та у власності дружини.
В Україні:
→ квартира у тимчасово окупованому Донецьку (у власності з 2007 року, 71,2 метра квадратних)
→ дві квартири дружини у Києві: перша з 2015 року, 121,2 кв метри, вказана як фактичне місце проживання нардепа. Друга – з 2018-го, 169 квадратів;
→ у власності дружини житловий будинок у Гореничах Київської області (з кінця 2019, 400,1 кв м) та земельна ділянка там же на 2090 кв м;
→ два гаражі дружини у Києві (з початку 2019, 23,1 та 17,6 кв м).
Сплеск "популярності" Христенка стався після того, як у 2021 році з'явилася інформація, що він витратив $1 млн на організацію вечірки у Москві на честь дня народження своєї дружини. Національне агентство із запобігання корупції заявило, що перевірить ці дані.
Журналіст Денис Казанський писав, що на цьому святкуванні була і дружина Олександра Батуріна, одного з наближених кримінального авторитета Юри Єнакієвського. Казанський припустив, що Христенко є "своєю людиною" горлівських кримінальників у Раді.
В Росії у дружини Христенка з 2018 є наступне майно:
→ квартира (176 кв м);
→ комора;
→ три паркомісця.
Також у декларації з'явилися дані про фактичне місце проживання Христенка, його дружини та доньки – це квартира на 173 квадратні метри у Польщі. Нерухомість належить польському громадянину Мациєжу Дражкевичу.
Проєкт Радіо Свобода "Схеми" пише, що квартира може бути розташована у будинку на вулиці Сармацькій в елітному районі Варшави.
Бахмут IN.UA з посиланням на анонімне джерело повідомляло, що три автівки дружини Христенка бачили у Варшаві поряд з елітними будинками. Йдеться про машини преміум сегменту: Porsche Cayenne, BMW M760LI та Bentley Continental. Така "Бентлі" залежно від комплектації може коштувати до $80 000, "Порш" – до 130 000, а BMW – до $150 000.
Вони, як і інші чотири автівки дружини, за декларацією знаходяться у праві користування Христенком.
Окрім цього Христенко має 13 годинників сегмента "важкий люкс": Rolex, Breguet, Patek Philippe тощо. У власності його дружини – браслети, підвіски, сережки такого ж цінового діапазону: це, зокрема, Cartier та Bvlgari.
Як спільна власність у подружжя є колекції картин ХІХ та XX століть (по 24 та 13 відповідно), 47 скульптур, меблевий гарнітур та столове срібло (набір на 24 особи).
У декларації зауважується, що право на це майно набуто до подання першої декларації, тобто до обрання Христенка депутатом.
За даними "Схем", російське майно дружини Христенка знаходиться у Москві, а орієнтовна вартість таких апартаментів складає близько $1 млн згідно з сайтами нерухомості.
ЗМІ з посиланням на свої джерела пише, що Христенко вилетів з Борисполя за 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ та не повертався до України з тих пір.
- 10 жовтня президент Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.
- НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.
- За даними реєстру декларацій, колишня дружина заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Тетяна орендувала квартиру у Словаччині та заробила 7 млн грн за 2022 рік. Татаров своєю чергою вклав майже 9 млн грн у будівництво чотирьох об'єктів нерухомості.
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