Зеленський підписав закон про відкриті е-декларації посадовців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення й відкриття електронних декларацій українських чиновників. Про це йдеться у картці законопроєкту №9534.

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5 вересня парламент проголосував за відновлення е-декларування для чиновників і депутатів, проте відмовився ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Після цього президент наклав вето на цей закон. Він зазначив, що обмеження щодо декларування неприпустимі, а реєстри мають бути відкриті зараз.

20 вересня Рада схвалила вето президента та ухвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

Законопроєкт №9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону.

Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

За цей Закон із відкриттям декларацій одразу проголосував 341 нардеп.

Наступного дня після ухвалення попередньої версії закону Радою, на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" поправки про відкриття декларацій одразу, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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