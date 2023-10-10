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Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях чиновников

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 10:51
Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях чиновников - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении и открытии электронных деклараций украинских чиновников. Об этом говорится в карточке законопроекта №9534.

5 сентября парламент проголосовал за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказался принять основную правку о немедленном открытии реестров.

После этого президент ветировал этот закон. Он отметил, что ограничения по декларированию недопустимы, а реестры должны быть открыты сейчас.

20 сентября Рада одобрила вето президента и приняла исправленный закон о возобновлении е-декларирования.

Законопроект №9534 предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу.

Принятие этого закона необходимо Украине, в частности для начала переговоров о вступлении в ЕС.

За этот закон с открытием деклараций сразу проголосовал 341 нардеп.

  • На следующий день после принятия предварительной версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.
  • В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.
  • 6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

Читайте также: Рада одобрила закон об е-декларировании: декларации откроют сразу

Милана Головань
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Владимир Зеленскийдекларирование
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