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Рада приняла закон об е-декларировании: декларации откроют сразу

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 14:16
Рада приняла закон об е-декларировании: декларации откроют сразу - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада приняла вето президента Владимира Зеленского и исправленный закон о возобновлении е-декларирования, сообщает народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Изменения в законе предполагают открытие деклараций сразу, раньше их планировалось открыть через год.

В реестре не будет деклараций военных и людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Открытыми станут декларации работников территориальных центров комплектования, военно-врачебных комиссий и тыловых закупок.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.

После этого президент ветировал этот закон. Он отметил, что ограничения по декларированию недопустимы, а реестры должны быть открыты сейчас.

Законопроект №9534 предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу.

Принятие этого закона необходимо Украине, в частности, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

За этот закон с открытием деклараций сразу проголосовал 341 нардеп.

Железняк приводит голосование по фракциям:

→ Слуга народа – 214

→ Европейская солидарность – 22

→ Родина – 13

→ Платформа за жизнь и мир – 18

→ За будущее – 11

→ Голос – 18

→ Доверие – 17

→ Восстановление Украины – 12

→ Внефракционные – 16

  • На следующий день после принятия предыдущей версии Закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.
  • В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.
  • 6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

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Артём Джерипа
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верховная радае-декларирование
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