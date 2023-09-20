Рада схвалила закон про е-декларування: декларації відкриють одразу

Верховна Рада схвалила вето президента Володимира Зеленського та прийняла виправлений закон про відновлення е-декларування, повідомляє народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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Зміни у законі передбачають відкриття декларацій одразу, раніше їх планувалося відкрити через рік.

У реєстрі не буде декларацій військових та людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Відкритими стануть декларації працівників територіальних центрів комплектування, військово-лікарських комісій та тилових закупівель.

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Після цього президент наклав вето на цей закон. Він зазначив, що обмеження щодо декларування неприпустимі, а реєстри мають бути відкриті зараз.

Законопроєкт №9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону.

Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

За цей Закон із відкриттям декларацій одразу проголосував 341 нардеп.

Железняк наводить голосування за фракціями:

→ Слуга народу – 214

→ Європейська солідарність – 22

→ Батьківщина – 13

→ Платформа за життя та мир – 18

→ За майбутнє – 11

→ Голос – 18

→ Довіра – 17

→ Відновлення України – 12

→ Позафракційні – 16

Наступного дня після прийняття попередньої версії Закону Радою, на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" поправки про відкриття декларацій одразу, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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