Декларація Татарова: Ексдружина заробила у 14 разів більше за нього й орендує квартиру у Європі

Заступник голови ОП також вніс до декларацій Mercedes-Benz колишньої дружини за понад 2 млн грн. Своєї машини він не вказав

Олег Татаров (Скриншот з відео)

Колишня дружина заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Тетяна орендувала квартиру у Словаччині та заробила 7 млн грн за 2022 рік. Татаров своєю чергою вклав майже 9 млн грн у будівництво чотирьох об'єктів нерухомості через ТОВ "Фінансова компанія "Житло-капітал". Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій. Доступ до документа відкрили 10 грудня.

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За 2022 рік заступник голови ОП, як він вказує у документі, заробив 501 609 грн на державній службі. Тетяна Татарова ж за рік заробила 7 млн грн на "підприємницькій діяльності", а також мала виплати у розмірі 40 815 грн від Національної академії внутрішніх справ.

Окрім того, Татаров має $400 000 та 5,4 млн грн готівкою (у 2021 році – 6,5 млн грн), а також 320 000 євро на банківському рахунку. У Тетяни – 5,1 млн грн готівкою (у 2021 готівки не було взагалі) та 363 016 грн у банку.

Також Татаров вклав майже 9 млн грн у будівництво 4 об'єктів нерухомості через ТОВ "Фінансова компанія "Житло-капітал".

У 2020 році у Тетяни Татарової з'явився Mercedes-Benz GLS 400 2019 року випуску, який або вона, або її колишній чоловік придбали за понад 2 млн грн. Машина Татарова у декларації ані за 2021, ані за 2022 роки не вказана.

Разом з тим Татаров задекларував чотири місця для паркування, рівно половиною яких володіє Тетяна.

10 жовтня президент Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.

НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.

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