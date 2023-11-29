Журналісти УП з'ясували, в чиєму маєтку мешкає заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Людина, яка здає в оренду будинок Татарову, має безпосередній зв'язок з родиною, на члена якої було переписано будинок колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Про це йдеться у відеорозслідуванні.

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Редакція УП отримала договори купівлі-продажу маєтку, в якому живе Татаров. Відповідно до цих даних, нерухомість належить Коваленку Володимиру Васильовичу, який придбав маєток у Козині 2021 року.

За даними журналістів, Коваленко своєю чергою купив будинок у громадянки РФ Магакян Сусанни Кайсеровни за заниженою вартістю у 2 млн грн.

За даними сервісу YouControl, дружина Володимира Коваленка Ольга є керівницею компанії, яка належить членам родини Магакян, що, за висновками журналістів, може свідчити про "фіктивний продаж об'єкта шляхом перереєстрації на пов'язану особу".

Водночас родина Магакян має бізнес-зв'язки з родиною Ростомян: вони є співвласниками компанії "Рітейл Резидентс".

У 2015 році видання Наші гроші повідомляло, що будинок Януковича було переписано саме на члена родини Ростомян.

Колишній маєток Януковича (Фото: Наші гроші)

"Це означає, що заступник керівника Офісу президента вже декілька років мешкає у маєтку, який має безпосередній стосунок до родини Магакян. А вона своєю чергою безпосередньо пов'язана і бізнесовим зв'язком з родиною Ростомян, на члена якої було переписано маєток Януковича", – резюмував журналіст УП Михайло Ткач.

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