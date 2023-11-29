Журналисты УП выяснили, в чьем особняке проживает заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Человек, сдающий в аренду дом Татарову, имеет непосредственную связь с семьей, на члена которой был переписан дом бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом говорится в видеорасследовании.

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Редакция УП получила договоры купли-продажи поместья, в котором живет Татаров. Согласно этим данным, недвижимость принадлежит Коваленко Владимиру Васильевичу, купившему особняк в Козине в 2021 году.

По данным журналистов, Коваленко в свою очередь купил дом у гражданки РФ Магакян Сусанны Кайсеровны по заниженной стоимости в 2 млн грн.

По данным сервиса YouControl, жена Владимира Коваленко Ольга является руководительницей компании, которая принадлежит членам семьи Магакян, что, по выводам журналистов, может свидетельствовать о "фиктивной продаже объекта путем перерегистрации на связанного человека".

В то же время семья Магакян имеет бизнес-связи с семьей Ростомян: они совладельцы компании "Ритейл Резидентс".

В 2015 году издание Наши деньги сообщало, что дом Януковича был переписан именно на члена семьи Ростомян.

Бывшее имение Януковича (Фото: Наши деньги)

"Это значит, что заместитель руководителя Офиса президента уже несколько лет проживает в имении, имеющем непосредственное отношение к семье Магакян. А она в свою очередь имеет непосредственную бизнес-связь с семьей Ростомян, на члена которой было переписано имение Януковича", – резюмировал журналист УП Михаил Ткач.

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