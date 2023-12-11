Декларация Татарова: Экс-жена заработала в 14 раз больше него и арендует квартиру в Европе

Замглавы ОП также внес в декларации Mercedes-Benz бывшей жены за более 2 млн грн. Своей машины он не указал

Олег Татаров (Скриншот по видео)

Бывшая жена заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Татьяна арендовала квартиру в Словакии и заработала 7 млн грн за 2022 год. Татаров в свою очередь вложил почти 9 млн грн в строительство четырех объектов недвижимости через ООО "Финансовая компания "Житло-капітал". Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Доступ к документу был открыт 10 декабря.

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За 2022 год заместитель главы ОП, как он указывает в документе, заработал 501 609 грн на государственной службе. Татьяна Татарова за год заработала 7 млн грн на "предпринимательской деятельности", а также имела выплаты в размере 40 815 грн от Национальной академии внутренних дел.

Кроме того, у Татарова есть $400 000 и 5,4 млн грн наличными (в 2021 году – 6,5 млн грн), а также 320 000 евро на банковском счету. У Татьяны – 5,1 млн грн наличными (в 2021 наличных не было вообще) и 363 016 грн в банке.

Также Татаров вложил почти 9 млн грн в строительство 4 объектов недвижимости через ООО "Финансовая компания "Житло-капітал".

В 2020 году у Татьяны Татаровой появился Mercedes-Benz GLS 400 2019 года выпуска, который или она, или ее бывший муж приобрели более 2 млн грн. Машина Татарова в декларации ни за 2021, ни за 2022 год не указана.

При этом Татаров задекларировал четыре парковочных места, ровно половиной которых владеет Татьяна.

10 октября президент Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.

НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.

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