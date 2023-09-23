Їх не можна звільнити. Названо нардепів, які не з'являються в Раді: партнер Коломойського та інші

На роботу до Верховної Ради не з'являється п'ятеро народних депутатів, вони не отримують зарплату, але звільнити їх за це також неможливо, заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат...(можна я уточню?) Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі", – сказав він.

Пізніше пресслужба посадовця надала повний перелік цих нардепів.

Анжеліка Лабунська – фракція Батьківщина, обрана за списком партії, також є депутаткою Житомирської облради. Рух Чесно пише, що політикиня пропустила 84% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Ігор Палиця – депутатська група За Майбутнє, обраний за мажоритарним округом як самовисуванець, один з очільників партії "За Майбутнє" на місцевих виборах 2020 року. Політик є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Палиця пропустив 56% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року – дані Чесно.

Степан Івахів – депутатська група За Майбутнє, мажоритарник-самовисуванець. Пропустив 69% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року, повідомляють активісти.

Федір Христенко – заборонена партія ОПЗЖ, мажоритарник з Донецької області. Політик пропустив 94% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення не тільки не з'являється на засіданнях ради, але й приховує місцеперебування та не висловлюється в соцмережах, повідомляло місцеве ЗМІ. Христенко був серед восьми нардепів, які не підтримали санкції проти РФ та не засудили визнання російських терористичних утворень на сході України 22 лютого 2022 року.

Сергій Шахов – депутатська група Довіра, мажоритарник-самовисуванець з Луганської області. За даними, пропустив 37% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. 31 березня був оголошений у розшук Вищим антикорупційним судом у справі про недекларування майна на 88 млн грн.

За словами Стефанчука, він періодично надсилає цим депутатам листи та просить прийти на роботу, проте неможливо позбавити їх мандата за прогули засідань.

Звільнення нардепів за прогули дійсно не передбачено законодавством.

Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату.

Читайте також: Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.