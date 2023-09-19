"Офіційно він не дуже заможний". В СБУ пояснили, чому Коломойський не платить заставу
Внесені як застава кошти мають мати легальне походження. Це може бути причиною, чому бізнесмен Ігор Коломойський досі не вніс заставу в 3,8 млрд грн, яка б звільнила його з-під варти. Про це йдеться в матеріалі LIGA.net "Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій".
За підрахунками Forbes, станом на вересень 2023 року статки Коломойського становили $835 млн. Тому 4 млрд грн на заставу – а це трохи більше ніж $100 млн – у бізнесмена та його оточення теоретично мають бути.
"Але офіційно він (Коломойський. – Ред.) не дуже заможний. Хто вам сказав, що в нього є такі легальні кошти?" – запитує LIGA.net співрозмовник в СБУ.
Теоретично такі суми могли бути у його партнерів – Геннадія Боголюбова, Михайла Кіпермана або Ігоря Палиці. Але той самий Кіперман в червні цього року також отримав підозру від БЕБ та СБУ і за даними джерел LIGA.net перебуває у Швейцарії.
"Хтось боїться, а хтось вже не бачить сенсу допомагати Коломойському", – розмірковує джерело в СБУ.
- 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці із заставою в 509 млн грн. 4 вересня Коломойський відмовився вносити заставу. Він залишиться у СІЗО до 25 вересня.
- 7 вересня Коломойський отримав другу підозру, на цей раз від НАБУ. Бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.
- 15 вересня Коломойський отримав в СІЗО третю підозру щодо ПриватБанку. Як наслідок суд збільшив заставу до 3,8 млрд грн.
Читайте також: Розбір | Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій
Коментарі