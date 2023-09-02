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Коломойського заарештовано на два місяці. Заставу вносити не буде, подає апеляцію

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02.09.2023, 20:41
Коломойського заарештовано на два місяці. Заставу вносити не буде, подає апеляцію - Фото
Игорь Коломойский (Фото - Ґрати)
доповнено

Суд обрав запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського – два місяці тримання під вартою з альтернативою застави. Про це повідомляють Ґрати.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО протягом двох місяців із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн.

Також він зобовʼязаний здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. 

Сьогодні зранку правоохоронці вручили підозру Коломойському за статтями про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Прибувши до суду, Коломойський заборонив себе знімати, тому засідання щодо запобіжного заходу проходило в закритому режимі

ДОПОВНЕНО О 21:40. Один з адвокатів Коломойського в коментарі журналістам сказав, що "ніхто не буде вносити застави". Сторона захисту заявила, що подає апеляцію, передає Радіо Свобода.

Адвокати також наголосили, що Коломойський вдягнув на засідання спортивний костюм, розуміючи, що після суду може поїхати до СІЗО.

За їхніми словами, Коломойського доправили до будівлі СБУ на Аскольдовому провулку.

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Оксана Житнюк
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Ігор Коломойськийолігархкорупціяарешт
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