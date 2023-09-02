Правоохоронці вручили підозру олігарху Ігореві Коломойському — йому інкримінують шахрайство та відмивання майна. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки Коломойський отримав підозру у скоєнні злочинів.

Слідство називає його "фактичним власником великої фінансово-промислової групи".

Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом.

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Нещодавно бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у привласненні 600 млн грн Укртатнафти.

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