RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | Коломойський отримав підозру. Інкримінують шахрайство та відмивання майна: фото та відео

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 09:31
Коломойський отримав підозру. Інкримінують шахрайство та відмивання майна: фото та відео - Фото
Вручення підозри Коломойському (Фото: СБУ)

Правоохоронці вручили підозру олігарху Ігореві Коломойському — йому інкримінують шахрайство та відмивання майна. Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки Коломойський отримав підозру у скоєнні злочинів.

Слідство називає його "фактичним власником великої фінансово-промислової групи".

Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом.

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

  • Нещодавно бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у привласненні 600 млн грн Укртатнафти.

Читайте також: ПриватБанк перемагає Коломойського у Лондоні. Три аргументи суду та три сценарії майбутнього

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ігор Коломойськийолігархсбу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 