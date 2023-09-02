Правоохранители вручили подозрение олигарху Игорю Коломойскому — ему инкриминируют мошенничество и отмывание имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности Коломойский получил подозрение в совершении преступлений.

Следствие называет его "фактическим собственником большой финансово-промышленной группы".





Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

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