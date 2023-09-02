Новости | Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества: фото и видео
02.09.2023, 09:31
Вручение подозрения Коломойскому (Фото: СБУ)
Правоохранители вручили подозрение олигарху Игорю Коломойскому — ему инкриминируют мошенничество и отмывание имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности Коломойский получил подозрение в совершении преступлений.
Следствие называет его "фактическим собственником большой финансово-промышленной группы".
Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
Установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.
- Недавно бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман получил подозрение от Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в присвоении 600 млн грн Укртатнафты.
- Бывший и.о. первого заместителя председателя правления Укртатнафты Руслан Ляпка получил уже три подозрения. Также подозрение есть у бывшего бухгалтера Укртатнафты Елены Оголяр.
- В начале февраля СБУ провела обыски в доме Игоря Коломойского.
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