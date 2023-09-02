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Новости | Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества: фото и видео

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02.09.2023, 09:31
Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества: фото и видео - Фото
Вручение подозрения Коломойскому (Фото: СБУ)

Правоохранители вручили подозрение олигарху Игорю Коломойскому — ему инкриминируют мошенничество и отмывание имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности Коломойский получил подозрение в совершении преступлений.
Следствие называет его "фактическим собственником большой финансово-промышленной группы".

Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. 

Установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.

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Дмитрий Гриниченко
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сбуигорь коломойскийолигарх
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