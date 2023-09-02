Коломойський прибув до суду, але заборонив себе знімати. Засідання в закритому режимі – відео

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Український олігарх Ігор Коломойський, який сьогодні отримав підозру в шахрайстві та відмиванні майна, прибув до суду, де йому мають обрати запобіжний захід. На його вимогу засідання буде закритим, повідомляє Радіо Свобода.

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Журналісти опублікували відео прибуття Коломойського до Шевченківського райсуду Києва.

В суді Коломойський не погодився на проведення зйомки, тому засідання щодо запобіжного заходу проходитиме в закритому режимі.

Однак, за словами судді, безпосередньо оголошення рішення буде перед представниками ЗМІ.

Сьогодні зранку правоохоронці вручили підозру Коломойському за статтями про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

ДОПОВНЕНО О 20:14. Видання Ґрати пише, що суддя Вадим Ковтуненко пішов у нарадчу кімнату. Рішення обіцяють через пів години.

Прокурори просили арештувати Коломойського на два місяці з можливістю застави у розмірі майже 600 млн грн. Адвокати та сам Коломойський нічого не коментують до оголошення рішення.

На початку лютого СБУ провела обшуки у будинку Ігоря Коломойського.

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