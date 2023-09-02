Коломойский прибыл в суд, но запретил себя снимать. Заседание будет закрытым – видео
Украинский олигарх Игорь Коломойский, получивший сегодня подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения. По его требованию, заседание будет закрытым, сообщает Радио Свобода.
Журналисты опубликовали видео прибытия Коломойского в Шевченковский райсуд Киева.
В суде Коломойский не согласился на проведение съемки, поэтому заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме.
Однако, по словам судьи, непосредственно решение о мере пресечения будет оглашено перед представителями СМИ.
Сегодня утром правоохранители вручили подозрение Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
- В начале февраля СБУ провела обыски в доме Игоря Коломойского.
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