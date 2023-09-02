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Коломойский прибыл в суд, но запретил себя снимать. Заседание будет закрытым – видео

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02.09.2023, 19:33
Коломойский прибыл в суд, но запретил себя снимать. Заседание будет закрытым – видео - Фото
Фото - Суспільне

Украинский олигарх Игорь Коломойский, получивший сегодня подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения. По его требованию, заседание будет закрытым, сообщает Радио Свобода.

Журналисты опубликовали видео прибытия Коломойского в Шевченковский райсуд Киева.

В суде Коломойский не согласился на проведение съемки, поэтому заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме.

Однако, по словам судьи, непосредственно решение о мере пресечения будет оглашено перед представителями СМИ.

Сегодня утром правоохранители вручили подозрение Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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Оксана Житнюк
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