Коломойский арестован на два месяца с альтернативой залога

Суд избрал меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщают Ґрати.

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Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

Также он обязан сдать все документы и не общаться со свидетелями.

Сегодня утром правоохранители вручили подозрение Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Прибыв в суд, Коломойский запретил себя снимать, поэтому заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

В начале февраля СБУ провела обыски в доме Игоря Коломойского.

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