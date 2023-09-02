Коломойский арестован на два месяца с альтернативой залога
Суд избрал меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщают Ґрати.
Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.
Также он обязан сдать все документы и не общаться со свидетелями.
Сегодня утром правоохранители вручили подозрение Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Прибыв в суд, Коломойский запретил себя снимать, поэтому заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
- В начале февраля СБУ провела обыски в доме Игоря Коломойского.
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