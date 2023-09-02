Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коломойский арестован на два месяца с альтернативой залога

02.09.2023, 20:41
Коломойский арестован на два месяца с альтернативой залога - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Sodel_Vladyslav/depositphotos.com)

Суд избрал меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщают Ґрати.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

Также он обязан сдать все документы и не общаться со свидетелями.

Сегодня утром правоохранители вручили подозрение Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Прибыв в суд, Коломойский запретил себя снимать, поэтому заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Читайте также: ПриватБанк побеждает Коломойского в Лондоне. Три аргумента суда и три сценария будущего

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияарестигорь коломойскийолигарх
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 