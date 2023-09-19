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"Официально он не слишком богат". В СБУ объяснили, почему Коломойский не платит залог

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 10:40
Игорь Коломойский (фото - скриншот видео)

Внесенные в качестве залога средства должны иметь легальное происхождение. Это может быть причиной, почему бизнесмен Игорь Коломойский до сих пор не внес залог в 3,8 млрд грн, который бы освободила его из-под стражи. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".

По подсчетам Forbes, на сентябрь 2023 года состояние Коломойского составило $835 млн. Поэтому 4 млрд грн на залог – а это чуть более $100 млн – у бизнесмена и его окружения теоретически должны быть.

"Но официально он (Коломойский. – Ред.) не очень богат. Кто вам сказал, что у него есть такие легальные средства?" – спрашивает LIGA.net собеседник в СБУ.

Теоретически такие суммы могли быть у его партнеров – Геннадия Боголюбова, Михаила Кипермана или Игоря Палицы. Но тот же Киперман в июне этого года также получил подозрение от БЭБ и СБУ и, по данным источников LIGA.net, находится в Швейцарии.

"Кто боится, а кто уже не видит смысла помогать Коломойскому", — рассуждает источник в СБУ.

Читайте также: Разбор | Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий

Юрий Смирнов
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судигорь коломойскийзалог
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