"Официально он не слишком богат". В СБУ объяснили, почему Коломойский не платит залог
Внесенные в качестве залога средства должны иметь легальное происхождение. Это может быть причиной, почему бизнесмен Игорь Коломойский до сих пор не внес залог в 3,8 млрд грн, который бы освободила его из-под стражи. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".
По подсчетам Forbes, на сентябрь 2023 года состояние Коломойского составило $835 млн. Поэтому 4 млрд грн на залог – а это чуть более $100 млн – у бизнесмена и его окружения теоретически должны быть.
"Но официально он (Коломойский. – Ред.) не очень богат. Кто вам сказал, что у него есть такие легальные средства?" – спрашивает LIGA.net собеседник в СБУ.
Теоретически такие суммы могли быть у его партнеров – Геннадия Боголюбова, Михаила Кипермана или Игоря Палицы. Но тот же Киперман в июне этого года также получил подозрение от БЭБ и СБУ и, по данным источников LIGA.net, находится в Швейцарии.
"Кто боится, а кто уже не видит смысла помогать Коломойскому", — рассуждает источник в СБУ.
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 7 сентября Коломойский получил второе подозрение, на этот раз от НАБУ. Бизнесмена подозревают в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.
- 15 сентября Коломойский получил в СИЗО третье подозрение в ПриватБанке. Как следствие суд увеличил залог до 3,8 млрд грн.
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