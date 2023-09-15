Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП
Олигарху Игорю Коломойскому сообщили уже третье подозрение: организация группы для незаконного завладения средствами ПриватБанка, заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности, сообщил он.
Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката, отмечает чиновник.
Лещенко пишет, что Коломойского подозревают в:
→ организации подделки документов на перевод средств;
→ организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах;
→ приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Следствие установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в которую также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка, пишет Лещенко.
По его словам, Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, чтобы завладеть средствами ПриватБанка.
"Он [план] заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса ПриватБанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами ПриватБанка и т.д.", – отмечает советник главы ОП.
Утверждается, что от имени Коломойского искусственно вносились наличные деньги в период с 26 марта 2013-го по 18 февраля 2014 года, общая сумма составила – 5 млрд 878 млн грн.
В дальнейшем безналичные средства на эту сумму легализовали путем пересчета на украинские и зарубежные фирмы и организации, а также на личный счет Коломойского, заявляет Лещенко.
Он публикует перечень, куда якобы посылались деньги для легализации:
→ ООО "ФК Днепр";
→ на личный счет Коломойского;
→ в адрес организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ";
→ ООО "ПРОТОН-21";
→ ООО "ЮБИ";
→ ООО "ФК ГАМБИТ";
→ ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА";
→ путем пополнения личного карточного счета в ПриватБанке;
→ с банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
→ MARKS AND SOKOLOV LLC (США);
→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);
→ FIELDFISHER LLP (Великобритания);
→ NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 6 сентября САП направила обвинительный акт в суд по делу о хищении 8,4 млрд грн в ПриватБанке.
- 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) арестовали активы Коломойского стоимостью более 3 млрд грн на 48 часов.
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