UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 06:28
Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП - Фото
Игорь Коломойский (Скриншот по видео)

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили уже третье подозрение: организация группы для незаконного завладения средствами ПриватБанка, заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности, сообщил он.

Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката, отмечает чиновник.

Лещенко пишет, что Коломойского подозревают в:

→ организации подделки документов на перевод средств;

→ организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах;

→ приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Следствие установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в которую также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка, пишет Лещенко.

По его словам, Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, чтобы завладеть средствами ПриватБанка.

"Он [план] заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса ПриватБанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами ПриватБанка и т.д.", – отмечает советник главы ОП.

Утверждается, что от имени Коломойского искусственно вносились наличные деньги в период с 26 марта 2013-го по 18 февраля 2014 года, общая сумма составила – 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем безналичные средства на эту сумму легализовали путем пересчета на украинские и зарубежные фирмы и организации, а также на личный счет Коломойского, заявляет Лещенко.

Он публикует перечень, куда якобы посылались деньги для легализации:

→ ООО "ФК Днепр";

→ на личный счет Коломойского;

→ в адрес организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ";

→ ООО "ПРОТОН-21";

→ ООО "ЮБИ";

→ ООО "ФК ГАМБИТ";

→ ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА";

→ путем пополнения личного карточного счета в ПриватБанке;

→ с банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

→ MARKS AND SOKOLOV LLC (США);

→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);

→ FIELDFISHER LLP (Великобритания);

→ NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Читайте также: Бизнес-неделя: аресты бизнесменов, ажиотаж с электрокарами и подготовка к блекаутам

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
подозрениеПриватБанкигорь коломойскийБЭБ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 