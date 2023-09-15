Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили уже третье подозрение: организация группы для незаконного завладения средствами ПриватБанка, заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности, сообщил он.

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Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката, отмечает чиновник.

Лещенко пишет, что Коломойского подозревают в:

→ организации подделки документов на перевод средств;

→ организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах;

→ приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Следствие установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в которую также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка, пишет Лещенко.

По его словам, Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, чтобы завладеть средствами ПриватБанка.

"Он [план] заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса ПриватБанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами ПриватБанка и т.д.", – отмечает советник главы ОП.

Утверждается, что от имени Коломойского искусственно вносились наличные деньги в период с 26 марта 2013-го по 18 февраля 2014 года, общая сумма составила – 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем безналичные средства на эту сумму легализовали путем пересчета на украинские и зарубежные фирмы и организации, а также на личный счет Коломойского, заявляет Лещенко.

Он публикует перечень, куда якобы посылались деньги для легализации:

→ ООО "ФК Днепр";

→ на личный счет Коломойского;

→ в адрес организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ";

→ ООО "ПРОТОН-21";

→ ООО "ЮБИ";

→ ООО "ФК ГАМБИТ";

→ ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА";

→ путем пополнения личного карточного счета в ПриватБанке;

→ с банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

→ MARKS AND SOKOLOV LLC (США);

→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);

→ FIELDFISHER LLP (Великобритания);

→ NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

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