Коломойський отримав в СІЗО третю підозру щодо ПриватБанку – радник глави ОП

Олігарху Ігорю Коломойському повідомлено вже третю підозру: організація групи задля незаконного заволодіння коштами ПриватБанку, заявив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки, повідомив він.

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Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката, зазначає посадовець.

Лещенко пише, що Коломойського підозрюють у:

→ організації підробки документів на переказ коштів;

→ організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;

→ набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Слідство встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до якої також входив керівник столичної філії ПриватБанку Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу ПриватБанку, пише Лещенко.

За його словами, Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, аби заволодіти коштами ПриватБанку.

"Він [план] полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу "ПриватБанку", їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами ПриватБанку тощо", – зазначає радник глави ОП.

Стверджується, що від імені Коломойського штучно вносилась готівка у період з 26 березня 2013-го до 18 лютого 2014 року, загальна сума склала – 5 млрд 878 млн грн.

Надалі безготівкові кошти на цю суму легалізували шляхом переказу на українські та закордонні фірми й організації, а також на власний рахунок Коломойського, заявляє Лещенко.

Він публікує перелік, куди нібито надсилали гроші для легалізації:

→ ТОВ "ФК Дніпро";

→ на власний рахунок Коломойского;

→ на адресу організації "ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ";

→ ТОВ "ПРОТОН-21";

→ ТОВ "ЮБІ";

→ ТОВ "ФК ГАМБИТ";

→ ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА";

→ шляхом поповнення власного карткового рахунку в ПриватБанку;

→ з банківського рахунку в АТ "АЙБОКС БАНК" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

→ MARKS AND SOKOLOV LLC (США);

→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);

→ FIELDFISHER LLP (Велика Британія);

→ NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

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