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Стефанчук: У Раді немає голосів для заборони УПЦ МП

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 14:48
Стефанчук: У Раді немає голосів для заборони УПЦ МП - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", – сказав Стефанчук.

Він додав, що єдності з питання УПЦ МП немає не тільки в Слузі народу, але й в "інших партіях, які позиціонують себе як дуже патріотичні", а у деяких фракціях навіть є "чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви".

  • Президент також ввів у дію персональні санкції РНБО, зокрема щодо функціонерів УПЦ МП.
Андрій Водяний
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