Стефанчук: У Раді немає голосів для заборони УПЦ МП

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", – сказав Стефанчук.

Він додав, що єдності з питання УПЦ МП немає не тільки в Слузі народу, але й в "інших партіях, які позиціонують себе як дуже патріотичні", а у деяких фракціях навіть є "чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви".

У квітні 2022 року, незабаром після початку повномасштабної війни, Стефанчук сказав, що Рада не заборонятиме УПЦ МП і розбереться з нею після перемоги.

У листопаді того ж року в парламенті зареєстрували депутатський законопроєкт про заборону Московського патріархату, а у грудні Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Російській Федерації.

Президент також ввів у дію персональні санкції РНБО, зокрема щодо функціонерів УПЦ МП.

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