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Стефанчук: В Раде нет голосов для запрета УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 14:48
Стефанчук: В Раде нет голосов для запрета УПЦ МП - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в парламенте не найдется голосов для запрета УПЦ Московского патриархата. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что единства по вопросу УПЦ МП нет не только в Слуге народа, но и в "других партиях, которые позиционируют себя как очень патриотические", а в некоторых фракциях даже есть "действующие или бывшие попы этой церкви".

Андрей Водяный
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верховная радаупц мпРуслан Стефанчук
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