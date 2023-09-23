Стефанчук: В Раде нет голосов для запрета УПЦ МП

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в парламенте не найдется голосов для запрета УПЦ Московского патриархата. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", – сказал Стефанчук.



Он добавил, что единства по вопросу УПЦ МП нет не только в Слуге народа, но и в "других партиях, которые позиционируют себя как очень патриотические", а в некоторых фракциях даже есть "действующие или бывшие попы этой церкви".

В апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны, Стефанчук сказал, что Рада не будет запрещать УПЦ МП и разберется с ней после победы.

В ноябре того же года в парламенте зарегистрировали депутатский законопроект о запрете Московского патриархата, а в декабре Зеленский поручил Кабмину внести законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.

Президент также ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, в отношении функционеров УПЦ МП.

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