СБУ заявила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ: підозрює у роботі на Росію

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який, за версією слідства, шпигував на користь Росії. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У Києві було затримано співробітника НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". За версією слідства, чоловік шпигував для Федеральної служби безпеки Росії.

За даними СБУ, підривну діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони колишнього президента Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав йому перебратися до Росії. Сам Іванцов залишився у Криму, вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ.

СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передання інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку підозрюваного.

У спецслужбі стверджують, що співробітник НАБУ збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких росіяни планували теракти та інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", він використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

За кожне виконане завдання посадовець отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

В СБУ заявили, що раніше інформували керівництво бюро про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, відомство не вжило ніяких заходів реагування, а чоловік після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.

Після затримання у посадовця вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Наразі йому повідомили про підозру за статтями:

→ державна зрада;

→ несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

Фото: ОГП