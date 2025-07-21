Трьом співробітникам НАБУ повідомлено про підозру через ДТП з постраждалими

Трьом співробітникам НАБУ повідомлено про підозру через ДТП з постраждалимидоповнено
Трьом співробітникам антикорупційного бюро повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, в одній з аварій правоохоронець виїжджаючи з другорядної дороги в Києві зіткнувся з авто, яке їхало головною дорогою.
у результаті зіткнення авто правоохоронця виїхало за межі проїзної частини та наїхало на пішохода.
Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки.
В іншій аварії правоохоронець, рухаючись на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час обгону автівки не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з будівлею АЗС.
В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку.
У третій аварії правоохоронець на службовому автомобілі, рухаючись на регульованому перехресті у Києві, наїхав на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.
Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху всім трьом керманичам авто, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.
У разі доведення вини правоохоронців їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
ДОПОВНЕНО О 15:20. У НАБУ повідомили, що йдеться про три окремі ДТП, дві з яких сталися у 2021-му та одна у 2023 році.
У відомстві наголосили, що у кожній з аварій працівники НАБУ одразу надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи.
"Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", – повідомляє НАБУ.
- Зранку СБУ й Офіс генпрокурора почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ". Фото без блюру з обшуків – тут.
- НАБУ стверджує, що підставами для слідчих дій у більшості випадків стала нібито участь окремих осіб в ДТП, проте деяким інкримінують можливі зв’язки з Росією.
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