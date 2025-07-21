Трьом співробітникам НАБУ повідомлено про підозру через ДТП з постраждалими

Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру на тлі обшуків, які проводять СБУ й Офіс Генпрокурора

Один з підозрюваних співробітників НАБУ (Фото: ДБР)

Трьом співробітникам антикорупційного бюро повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, в одній з аварій правоохоронець виїжджаючи з другорядної дороги в Києві зіткнувся з авто, яке їхало головною дорогою.

у результаті зіткнення авто правоохоронця виїхало за межі проїзної частини та наїхало на пішохода.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки.

В іншій аварії правоохоронець, рухаючись на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час обгону автівки не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з будівлею АЗС.

В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку.

У третій аварії правоохоронець на службовому автомобілі, рухаючись на регульованому перехресті у Києві, наїхав на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху всім трьом керманичам авто, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.

У разі доведення вини правоохоронців їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

ДОПОВНЕНО О 15:20. У НАБУ повідомили, що йдеться про три окремі ДТП, дві з яких сталися у 2021-му та одна у 2023 році.

У відомстві наголосили, що у кожній з аварій працівники НАБУ одразу надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи.

"Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", – повідомляє НАБУ.

Фото: ДБР