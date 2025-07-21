СБУ заявила о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ: подозревает в работе на РФ
Правоохранители задержали сотрудника Центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро, который, по версии следствия, шпионил в пользу России. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
В Киеве был задержан сотрудник НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". По версии следствия, мужчина шпионил для Федеральной службы безопасности России.
По данным СБУ, подрывную деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны бывшего президента Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помогал ему перебраться в Россию. Сам Иванцов остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.
СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны подозреваемого.
В спецслужбе утверждают, что сотрудник НАБУ собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых россияне планировали теракты и информационные операции. Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", он использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.
За каждое выполненное задание чиновник получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.
В СБУ заявили, что ранее информировали руководство бюро о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, ведомство не приняло никаких мер реагирования, а мужчина после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности.
После задержания у чиновника изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором. Сейчас ему сообщили о подозрении по статьям:
→ государственная измена;
→ несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
- Утром СБУ и ОГП начали "спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ". Фото без блюра по обыскам – здесь.
- НАБУ утверждает, что основаниями для следственных действий в большинстве случаев стало якобы участие отдельных лиц в ДТП, однако некоторым инкриминируют возможные связи с Россией.
- В частности, одного из руководителей детективов НАБУ задержали по подозрению в ведении бизнеса в России.
- Еще трем сотрудникам бюро сообщили о подозрении в совершении ДТП с пострадавшими.
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