Евросоюз напомнил Украине относительно НАБУ и САП: Финансовая поддержка зависит от реформ

В Брюсселе отметили, что антикоррупционные органы нужны для вступления Украины в ЕС

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В Европейском Союзе обеспокоены действиями украинской власти в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и напомнили, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия", – заявил чиновник.

Он напомнил, что Евросоюз предоставляет Украине значительную финансовую поддержку, которая "зависит от прогресса в сфере прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Мерсье добавил, что вступление Украины в ЕС требует от страны "сильной способности бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость".

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – подытожил представитель Еврокомиссии.