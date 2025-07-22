Евросоюз напомнил Украине относительно НАБУ и САП: Финансовая поддержка зависит от реформ
В Европейском Союзе обеспокоены действиями украинской власти в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и напомнили, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия", – заявил чиновник.
Он напомнил, что Евросоюз предоставляет Украине значительную финансовую поддержку, которая "зависит от прогресса в сфере прозрачности, судебной реформы и демократического управления".
Мерсье добавил, что вступление Украины в ЕС требует от страны "сильной способности бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость".
"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – подытожил представитель Еврокомиссии.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем сообщили двум топ-чиновникам о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Госбюро расследований вручило подозрения трем должностным лицам НАБУ за аварии, которые произошли в 2021-м и 2023 годах. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения гостайны в САП.
- Подозрение получил и нардеп от запрещенной ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ. Служба безопасности заявила, что у родственников нардепа нашли секретные документы НАБУ.
- Вечером того же дня на ситуацию с обысками у сотрудников НАБУ отреагировала Группа послов Большой семерки: основные финансовые доноры Украины имеют "серьезные беспокойства" и хотят поговорить с руководством правительства.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому.
Комментарии (0)