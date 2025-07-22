Евросоюз напомнил Украине относительно НАБУ и САП: Финансовая поддержка зависит от реформ
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В Европейском Союзе обеспокоены действиями украинской власти в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и напомнили, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия", – заявил чиновник.

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Он напомнил, что Евросоюз предоставляет Украине значительную финансовую поддержку, которая "зависит от прогресса в сфере прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Мерсье добавил, что вступление Украины в ЕС требует от страны "сильной способности бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость".

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – подытожил представитель Еврокомиссии.

НАБУ и САП расследуют коррупцию, в частности в высших эшелонах власти. Из последних дел – расследование в отношении бывшего министра национального единства Алексея Чернышова. По данным исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, НАБУ и САП также "приблизились" и к другому человеку из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского – бизнесмену из группы "Приват" и совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу (о подозрении ему не сообщали).
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