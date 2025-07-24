В Раді зареєстровано законопроєкт Зеленського про незалежність НАБУ та САП

Верховна Рада України (Ілюстративне фото: Telegram)

На сайті Верховної Ради з'явився проєкт закону №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його автор – президент Володимир Зеленський.

У НАБУ зазначили, що разом із представниками САП брали участь у підготовці тексту документа. Вони закликали Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента в цілому, що дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які наразі розслідують детективи.

"Законопроєкт №13533, поданий президентом як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП", – сказано в повідомленні.

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні, яке станеться "значно раніше, ніж за місяць".

Законопроєктом пропонується внести певні зміни до Кримінального кодексу, адже чинна його редакція містить "потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури", йдеться в пояснювальній записці.

Мета документа – "зміцнення інституційної незалежності" НАБУ та САП, а також забезпечення надійного захисту їхньої діяльності від впливів та втручання Росії.

Зокрема, у законопроєкті пропонується повернути до терміну керівника органу прокуратури заступника генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП).

Крім того, генпрокурор більше не зможе вимагати матеріалів досудових розслідувань у підрозділів детективів та підрозділу внутрішнього контролю НАБУ.

Документ вже направлено на розгляд профільного комітету ВРУ.