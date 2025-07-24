Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП, який анонсував раніше
Президент Володимир Зеленський погодив текст анонсованого раніше законопроєкту, який гарантує, зокрема, незалежність антикорупційних органів. Про це він повідомив у Telegram-каналі.
За його словами, документ гарантує "реальне зміцнення" системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст законопроєкту збалансований, зазначив Зеленський.
"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", – повідомив президент.
Зеленський зазначив, що важливо, що громадяни зберігають єдність та незалежність, а влада, за його словами, "поважає позицію всіх українців".
- 22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.
- Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.
- У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.
- 23 липня Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня у Раді зареєстрували законопроєкт, який має повернути НАБУ та САП незалежність. Його автори – народні депутати.
Коментарі (0)