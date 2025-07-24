Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП, який анонсував раніше
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський погодив текст анонсованого раніше законопроєкту, який гарантує, зокрема, незалежність антикорупційних органів. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

За його словами, документ гарантує "реальне зміцнення" системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст законопроєкту збалансований, зазначив Зеленський.

"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що важливо, що громадяни зберігають єдність та незалежність, а влада, за його словами, "поважає позицію всіх українців".

  • 22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.
  • Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.
  • У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.
  • 23 липня Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
  • 24 липня у Раді зареєстрували законопроєкт, який має повернути НАБУ та САП незалежність. Його автори – народні депутати.
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