Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП, який анонсував раніше

Законопроєкт буде внесено до Верховної Ради 24 липня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський погодив текст анонсованого раніше законопроєкту, який гарантує, зокрема, незалежність антикорупційних органів. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

За його словами, документ гарантує "реальне зміцнення" системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст законопроєкту збалансований, зазначив Зеленський.

"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що важливо, що громадяни зберігають єдність та незалежність, а влада, за його словами, "поважає позицію всіх українців".