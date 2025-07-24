Зеленский одобрил текст законопроекта о независимости НАБУ и САП – объявлял о нем ранее
Президент Владимир Зеленский одобрил текст анонсированного ранее законопроекта, который гарантирует, в частности, независимость антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По его словам, документ гарантирует "реальное укрепление" системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст законопроекта сбалансирован, отметил Зеленский.
"Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", – сообщил президент.
Зеленский отметил, что важно, что граждане сохраняют единство и независимость, а власть, по его словам, "уважает позицию всех украинцев".
- 22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. В тот же день закон подписал Стефанчук.
- Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.
- 23 июля Зеленский пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля в Раде зарегистрировали законопроект, который должен вернуть НАБУ и САП независимость. Его авторы – народные депутаты.
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