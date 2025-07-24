Зеленский одобрил текст законопроекта о независимости НАБУ и САП – объявлял о нем ранее

Законопроект будет внесен в Верховную Раду 24 июля

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский одобрил текст анонсированного ранее законопроекта, который гарантирует, в частности, независимость антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, документ гарантирует "реальное укрепление" системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст законопроекта сбалансирован, отметил Зеленский.

"Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что важно, что граждане сохраняют единство и независимость, а власть, по его словам, "уважает позицию всех украинцев".