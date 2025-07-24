В Раде зарегистрировали законопроект, который должен вернуть НАБУ и САП независимость
Ряд депутатов Верховной Рады подали законопроект, который должен вернуть Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре независимость. Об этом сообщили нардепы от Голоса Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин, которые являются соавторами инициативы.
Речь идет о законопроекте №13531. В карточке законопроекта говорится, что документ был передан на рассмотрение руководству. В то же время, текст проекта на момент публикации новости отсутствует.
"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", – написал Железняк.
Юрчишин ранее заявлял, что 48 парламентариев подписали соответствующий законопроект. Большинство – депутаты от Голоса и Европейской солидарности.
"Можно голосовать его хоть завтра. Мы, 48, готовы. Более того, сегодня утром еще с десяток готовы были поддержать", — добавил нардеп.
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