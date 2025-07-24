У Раді зареєстрували законопроєкт, який має повернути НАБУ та САП незалежність

До парламенту подали проєкт на противагу закону №12414, ухваленому 22 липня

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Низка депутатів Верховної Ради подали законопроєкт, що має повернути Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі незалежність. Про це повідомили нардепи від Голосу Ярослав Железняк та Ярослав Юрчишин, які є співавторами ініціативи.

Йдеться про законопроєкт №13531. У картці законопроєкту йдеться, що документ передали на розгляд керівництву. Водночас текст проєкту на момент публікації новини відсутній.

"Наш законопроєкт 13531 про скасовування ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", – написав Железняк.

Юрчишин раніше заявляв, що 48 парламентарів підписали відповідний законопроєкт. Переважна більшість – депутати від Голосу та Європейської солідарності.

"Можна голосувати його хоч завтра. Ми, 48, готові. Навіть більше, бо сьогодні зранку ще з десяток готові були підтримати", – додав нардеп.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що погодив текст альтернативного законопроєкту, що має повернути незалежність антикорупційних органів. Президентський законопроєкт наразі не зареєстрований.