"Ми почули вулицю". Зеленський обіцяє повернути незалежність НАБУ і САП – готує проєкт
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та "забезпечить силу системі правопорядку". Про свою ініціативу глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.
Глава держави розповів, що провів багато нарад з урядовцями, а також посадовцями Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Офісу генерального прокурора.
"Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", – заявив Зеленський.
За його словами, керівники інституцій разом "запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".
"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити й що має бути активізовано", – наголосив глава держави.
Він пообіцяв, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, "який буде відповіддю, що забезпечить силу системі правопорядку".
"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", – сказав президент.
Він очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів конкретних пропозицій.
За словами Зеленського, це буде президентський законопроєкт, який реалізують "в межах нашої стратегії трансформації держави".
- 22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.
- Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.
- У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.
Коментарі (0)