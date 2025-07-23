"Ми почули вулицю". Зеленський обіцяє повернути незалежність НАБУ і САП – готує проєкт
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та "забезпечить силу системі правопорядку". Про свою ініціативу глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що провів багато нарад з урядовцями, а також посадовцями Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Офісу генерального прокурора.

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"Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", – заявив Зеленський.

За його словами, керівники інституцій разом "запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити й що має бути активізовано", – наголосив глава держави.

Він пообіцяв, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, "який буде відповіддю, що забезпечить силу системі правопорядку".

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", – сказав президент.

Він очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів конкретних пропозицій.

За словами Зеленського, це буде президентський законопроєкт, який реалізують "в межах нашої стратегії трансформації держави".

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