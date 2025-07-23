Арахамія про закон щодо НАБУ та САП: Бачимо, що є невдоволення, будемо реагувати

Глава фракції СН стверджує, що заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності

Давид Арахамія (Фото: Facebook-акаунт політика)

У Слузі народу пообіцяли реагувати на невдоволення, яке виникло після ухвалення закону про скасування незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З відповідною заявою виступив голова фракції СН у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів. У цьому контексті він заявив про важливість зустрічі президента Володимира Зеленського з очільниками правоохоронних та антикорупційних органів.

"Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі. Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати", – заявив Арахамія.

Він додав, що як тільки буде представлений загальний план дій, депутати готові "політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення".

Також він прокоментував ухвалення скандального Закону №12414. Парламентар наголосив, що у документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності. Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати", – уточнив Арахамія.

Депутат запевнив, що про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і ніколи не йшлося за все скликання цього парламенту.

"Хочемо нагадати, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у "турборежимі", якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду", – нагадав він.

Арахамія зазначив, що команда СН:

→ надала НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009);

→ посилила незалежність НАЗК, запровадила процедуру відбору голови відомства за участі представників міжнародних організацій (законопроєкт №1029);

→ розблокувала роботу Вищого антикорупційного суду, зняла всі штучні бар’єри, які заважали розглядати справи щодо топкорупціонерів (законопроєкт №1025).

Глава фракції акцентував, що загалом протягом цього скликання їхня команда веде політику щодо посилення антикорупційних інститутів. Він згадав про закони щодо зняття депутатської недоторканності, повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів, повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

22 липня Рада підтримала Закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.

Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це Зеленський підписав його.

У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.