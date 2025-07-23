Арахамия о законе относительно НАБУ и САП: Видим, что есть недовольство, будем реагировать

Глава фракции СН утверждает, что заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности

Давид Арахамия (Фото: Facebook-аккаунт политика)

В Слуге народа пообещали реагировать на недовольство, которое возникло после принятия закона об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С соответствующим заявлением выступил глава фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, нужно перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву в вопросе работы правоохранительных органов. В этом контексте он заявил о важности встречи президента Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Есть договоренность, что будет разработан план конкретных мер, которые позволят снять все существующие вопросы, и дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе. Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать", – заявил Арахамия.

Он добавил, что как только будет представлен общий план действий, депутаты готовы "политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения".

Также он прокомментировал принятие скандального Закона №12414. Парламентарий подчеркнул, что в документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах, НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать", – уточнил Арахамия.

Депутат заверил, что ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и никогда не шла за весь созыв этого парламента.

"Хотим напомнить, что одним из первых решений этой Верховной Рады, принятых в "турборежиме", как раз было институциональное усиление НАБУ, САП, НАПК, Высшего антикоррупционного суда", – напомнил он.

Арахамия отметил, что команда СН:

→ предоставила НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009);

→ усилила независимость НАПК, ввела процедуру отбора главы ведомства с участием представителей международных организаций (законопроект №1029);

→ разблокировала работу Высшего антикоррупционного суда, сняла все искусственные барьеры, которые мешали рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров (законопроект №1025).

Глава фракции акцентировал, что в целом в течение этого созыва их команда ведет политику по усилению антикоррупционных институтов. Он вспомнил о законах о снятии депутатской неприкосновенности, возвращении наказания за незаконное обогащение чиновников и введении конфискации имущества коррупционеров, возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях.

22 июля Рада поддержала Закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. В тот же день закон подписал Стефанчук.

Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.

В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.