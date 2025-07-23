"Мы слышим общество". Зеленский встретился с НАБУ, САП, генпрокурором и силовиками
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным прокурором Русланом Кравченко, руководителями силовых структур и антикоррупционных органов, которых накануне лишили независимости.

По словам Зеленского, правоохранители договорились, что "все будут работать исключительно конструктивно".

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"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", – заявил глава государства.

Чиновники договорились на следующей неделе провести рабочую встречу относительно плана общих действий. Президент анонсировал, что за две недели должен быть готов совместный план: "Какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества".

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