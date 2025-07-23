"Мы слышим общество". Зеленский встретился с НАБУ, САП, генпрокурором и силовиками

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Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным прокурором Русланом Кравченко, руководителями силовых структур и антикоррупционных органов, которых накануне лишили независимости.

По словам Зеленского, правоохранители договорились, что "все будут работать исключительно конструктивно".

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", – заявил глава государства.

Чиновники договорились на следующей неделе провести рабочую встречу относительно плана общих действий. Президент анонсировал, что за две недели должен быть готов совместный план: "Какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества".

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