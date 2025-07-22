В Киеве, Днепре и Львове проходят митинги против закона о лишении НАБУ и САП независимости

В столице на митинг собралось не менее 1200 человек, пишет Интерфакс-Украина

Митинг (Фото: Facebook-аккаунт Маси Найема)

Вечером во вторник, 22 июля, в ряде городов Украины проходят митинги против закона о лишении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимости. Об этом сообщили Радио Свобода и Интерфакс-Украина.

По данным корреспондента Интерфакс-Украина, по состоянию на 20:30 на площади Ивана Франко возле Киевского национального театра имени Ивана Франко собралось около 1200 участников, и люди продолжают активно подходить.

В руках участники акции держат плакаты с надписями: "И снова мы здесь", "Хватит беспредела", "12414 – позор!", "Вы нас услышите", "Янукович закончил плохо", "Я не хочу в таможенный союз".

Они скандируют лозунги: "Вето на закон", "Нет коррупции во власти", "Позор", "Руки прочь от НАБУ" и "Верните Европу".

"Вето на закон", – скандують на площі Івана Франка у Києві. Люди вийшли на акцію після того, як Рада проголосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Зібрав акцію ветеран батальйону "Вовків Да Вінчі" Дмитро Козятинський pic.twitter.com/UcBWYkHVcB — Slidstvo (@Slidstvo_info) July 22, 2025

У Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту, що нівелює незалежність НАБУ та САП.



Люди збираються на площі біля театру імені Івана Франка



Відео: Денис Булавін/ hromadske pic.twitter.com/xswTH9qlZK — hromadske (@HromadskeUA) July 22, 2025

📣🇺🇦 У Києві триває акція проти законопроєкту, який фактично ліквідовує незалежність українських антикорупційних відомств — НАБУ та САП.



Люди зібралися на площі Івана Франка у Києві, котра розташована неподалік Офісу президента України.



Мітингувальники скандували гасла… pic.twitter.com/xY97Zlicyx — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 22, 2025

Радио Свобода пишет, что митинг также проходит в Днепре. В центре города собрались на акцию около 50 человек, в частности с призывом наложить вето на закон №12414 по НАБУ и САП.

5 канал сообщил, что к акции протеста присоединился и Львов. Местные паблики распространяют фото и видео митинга у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы.

Между тем, на сайте Верховной Рады закон №12414, фактически лишающий НАБУ и САП независимости, перестал отображаться. Там отмечают, что "возможно, ресурс, который вы ищете, был удален, его название изменено или временно недоступен".

Раздел сайта ВРУ, где содержатся принятые законы, также недоступен. В сообщении говорится о технических работах.

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