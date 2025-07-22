Єврокомиссар провела "откровенную дискуссию" о законе про НАБУ и САП с Качкой и Свириденко

Украина подтвердила желание дальше идти в Евросоюз, а Марта Кос отметила, что работа над реформами будет продолжаться

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка попытался убедить Евросоюз, что отмена независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не будет иметь негативного влияния на евроинтеграцию. Об этом он сообщил в сети Х.

Качка провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. По его словам, он подтвердил приверженность Украины верховенству права и борьбе с коррупцией.

"Подчеркнул, что сегодняшние решения Верховной Рады не имеют целью угрожать институциональной независимости НАБУ или САП. Все основные функции остаются неизменными. Не будет никаких компромиссов по борьбе с коррупцией – Украина серьезно относится к этой обязанности", – сообщил он.

Также Качка отметил, что повестка дня реформ Украины и обязательства по вступлению в Евросоюз остаются полностью действующими.

Сама Кос сообщила, что у нее была "откровенная дискуссия" с министром по вопросам евроинтеграции и премьер-министром Юлией Свириденко.

"Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС", – сказала Кос.