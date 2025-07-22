Єврокомиссар провела "откровенную дискуссию" о законе про НАБУ и САП с Качкой и Свириденко
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка попытался убедить Евросоюз, что отмена независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не будет иметь негативного влияния на евроинтеграцию. Об этом он сообщил в сети Х.
Качка провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. По его словам, он подтвердил приверженность Украины верховенству права и борьбе с коррупцией.
"Подчеркнул, что сегодняшние решения Верховной Рады не имеют целью угрожать институциональной независимости НАБУ или САП. Все основные функции остаются неизменными. Не будет никаких компромиссов по борьбе с коррупцией – Украина серьезно относится к этой обязанности", – сообщил он.
Также Качка отметил, что повестка дня реформ Украины и обязательства по вступлению в Евросоюз остаются полностью действующими.
Сама Кос сообщила, что у нее была "откровенная дискуссия" с министром по вопросам евроинтеграции и премьер-министром Юлией Свириденко.
"Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС", – сказала Кос.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому. Руководитель НАБУ Кривонос пообещал работать над возвращением независимости антикоррупционных органов, если глава государства все же подпишет закон.
- Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ослабление НАБУ и САП может повлиять на вступление Украины в Евросоюз.
- Главы СБУ и ГБР, а также генпрокурор пообщались с Группой Семи относительно ситуации с антикоррупционными органами в Украине. Международные партнеры получили "исчерпывающие ответы", заверили правоохранители.
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