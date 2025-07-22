Независимость НАБУ и САП: украинские правоохранители пообщались с Группой Семи

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и директор Госбюро расследований Алексей Сухачев встретились с представителями Группы Семи относительно ситуации с антикоррупционными органами в Украине. Об этом сообщил генпрокурор в своих соцсетях.

По словам Кравченко, на встрече обсуждали ряд вопросов: «От искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до борьбы с врагом на передовой и внутри страны - с агентами РФ».

«Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и по работе правоохранительных органов Украины в целом, и по недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро», - заявил генпрокурор.

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