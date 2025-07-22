Незалежність НАБУ і САП: українські правоохоронці поспілкувалися з Групою Семи
Фото: Telegram-канал Руслана Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, глава Служби безпеки України Василь Малюк та директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов зустрілися з представниками Групи Семи щодо ситуації з антикорупційними органами в Україні. Про це повідомив генпрокурор у своїх соцмережах.

За словами Кравченка, на зустрічі обговорювали низку питань: "Від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни – з агентами РФ".

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"Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро", – заявив генпрокурор.

Закон, який Верховна Рада ухвалила вдень 22 липня, робить НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) залежними від генпрокурора.

Реакції від Групи послів Великої сімки поки що немає. Напередодні, 21 липня, вона відреагувала на масштабні обшуки у НАБУ, заявивши, що партнери мають "серйозні занепокоєння" і намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду.

Фото: Telegram-канал Руслана Кравченка
Фото: Telegram-канал Руслана Кравченка
Країни Великої сімки – основні фінансові донори України, від яких залежить значна частина державного бюджету. Лише в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) вони зобов'язалися виділити Україні $50 млрд у 2025-2026 роках.

На ситуацію з позбавленням незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували й у Європейському союзі. Так, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.

Єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос повідомила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк, НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).
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