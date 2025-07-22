Незалежність НАБУ і САП: українські правоохоронці поспілкувалися з Групою Семи
Генеральний прокурор Руслан Кравченко, глава Служби безпеки України Василь Малюк та директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов зустрілися з представниками Групи Семи щодо ситуації з антикорупційними органами в Україні. Про це повідомив генпрокурор у своїх соцмережах.
За словами Кравченка, на зустрічі обговорювали низку питань: "Від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни – з агентами РФ".
"Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро", – заявив генпрокурор.
Реакції від Групи послів Великої сімки поки що немає. Напередодні, 21 липня, вона відреагувала на масштабні обшуки у НАБУ, заявивши, що партнери мають "серйозні занепокоєння" і намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду.
На ситуацію з позбавленням незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували й у Європейському союзі. Так, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.
Єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос повідомила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу.
- Вранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали масові обшуки у працівників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках із Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- Підозру отримав і нардеп від забороненої ОПЗЖ Христенко – правоохоронці заявили, що він був старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ. Служба безпеки заявила, що в родичів нардепа знайшли секретні документи НАБУ.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту Зеленському. Керівник НАБУ Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних органів, якщо глава держави все ж підпише закон.
- З тим, які депутати голосували за цей закон, можна ознайомитись тут.
Коментарі (0)