Ліквідація незалежності НАБУ і САП: з'явилось поіменне голосування нардепів

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

На сайті Верховної Ради з'явились результати поіменного голосування за закон №12414, правки до якого скасовують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За рішення проголосували 263 нардепи. Проти висловилися 13, утрималися стільки ж, не голосували взагалі 35 обранців. За фракціями й групами: керівна Слуга народу дала 185 голосів, Платформа за життя і мир і Відновлення України (колишня заборонена ОПЗЖ) – по 18 і 9 відповідно, Довіра – 17, Батьківщина – 15, За майбутнє – 10, Євросолідарність – 3, Голос – 1.

Серед керівництва Ради закон підтримали спікер Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко.

"За" проголосував керівник президентської фракції Давид Арахамія, керівниця Батьківщини Юлія Тимошенко, очільник депутатської групи "Платформа за життя і мир" (колишня заборонена ОПЗЖ) Юрій Бойко.

Від опозиційної Євросолідарності дали голоси лише кримськотатарський діяч Мустафа Джемілев, Сергій Алєксєєв (отримав підозру в шахрайстві у 2023-му) та Ніна Южаніна (у червні партія заявляла, що до родини сина політикині приходило з обшуками Держбюро розслідувань).

Єдиним обранцем від Голосу, яка проголосувала "за" цей закон, була Таміла Ташева, колишня постійна представниця президента в Автономній республіці Крим.

Тим часом "проти" у владній Слузі народу проголосували лише Ганна Бондар, Роман Грищук та Дмитро Гурін. Водночас глава антикорупційного комітету Анастасія Радіна з СН публічно виступила проти документа під час розгляду, але не взяла участь у голосуванні.

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