"Слуга" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б – якщо не Рада, то Генштаб
Роман Грищук (Фото: Пресслужба Слуги народу)

Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада. Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук в інтерв'ю для LIGA.net.

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На думку нардепа, вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту було "великою помилкою" через те, що спочатку людям дали надію, а потім забрали її. 

Водночас, за його словами, це рішення згодом, у березні 2025 року, ухвалив би Генштаб. 

"Ми цю помилку могли б продовжити, якби на цьому етапі так само прийняли [норму], тому що знову живили б надію й пройшов би час. А тоді довелося б Генштабу ухвалювати те рішення, яке зараз ухвалила Верховна Рада", – сказав Грищук. 

Народний обранець зазначив, що знайти формулу для демобілізації військових потрібно. Він наголосив, що вірить у те, що правильні напрацювання будуть у майбутньому. 

Нардеп розповів, що працюючи над законопроєктом, він був відповідальним за освітню частину, в якій, зокрема, розв'язували питання, пов'язані зі зловживанням вищої освіти для відстрочки від мобілізації. 

"Через декілька ітерацій ми вийшли на формулу, яка виглядає доволі справедливою: якщо ти перший раз здобуваєш відповідний ступінь освіти, незважаючи на вік, ти маєш [відстрочку від мобілізації], тільки другий – не маєш. Я думаю, щодо демобілізації так само ще раз буде якась правильна формула", – додав Грищук. 

  • 9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту. 
  • 10 квітня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців. 
  • 11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.

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