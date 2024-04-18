"Слуга" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б – якщо не Рада, то Генштаб
Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада. Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук в інтерв'ю для LIGA.net.
На думку нардепа, вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту було "великою помилкою" через те, що спочатку людям дали надію, а потім забрали її.
Водночас, за його словами, це рішення згодом, у березні 2025 року, ухвалив би Генштаб.
"Ми цю помилку могли б продовжити, якби на цьому етапі так само прийняли [норму], тому що знову живили б надію й пройшов би час. А тоді довелося б Генштабу ухвалювати те рішення, яке зараз ухвалила Верховна Рада", – сказав Грищук.
Народний обранець зазначив, що знайти формулу для демобілізації військових потрібно. Він наголосив, що вірить у те, що правильні напрацювання будуть у майбутньому.
Нардеп розповів, що працюючи над законопроєктом, він був відповідальним за освітню частину, в якій, зокрема, розв'язували питання, пов'язані зі зловживанням вищої освіти для відстрочки від мобілізації.
"Через декілька ітерацій ми вийшли на формулу, яка виглядає доволі справедливою: якщо ти перший раз здобуваєш відповідний ступінь освіти, незважаючи на вік, ти маєш [відстрочку від мобілізації], тільки другий – не маєш. Я думаю, щодо демобілізації так само ще раз буде якась правильна формула", – додав Грищук.
- 9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту.
- 10 квітня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.
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