"Слуга" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б – якщо не Рада, то Генштаб

Роман Грищук (Фото: Пресслужба Слуги народу)

Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада. Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук в інтерв'ю для LIGA.net.

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На думку нардепа, вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту було "великою помилкою" через те, що спочатку людям дали надію, а потім забрали її.

Водночас, за його словами, це рішення згодом, у березні 2025 року, ухвалив би Генштаб.

"Ми цю помилку могли б продовжити, якби на цьому етапі так само прийняли [норму], тому що знову живили б надію й пройшов би час. А тоді довелося б Генштабу ухвалювати те рішення, яке зараз ухвалила Верховна Рада", – сказав Грищук.

Народний обранець зазначив, що знайти формулу для демобілізації військових потрібно. Він наголосив, що вірить у те, що правильні напрацювання будуть у майбутньому.

Нардеп розповів, що працюючи над законопроєктом, він був відповідальним за освітню частину, в якій, зокрема, розв'язували питання, пов'язані зі зловживанням вищої освіти для відстрочки від мобілізації.

"Через декілька ітерацій ми вийшли на формулу, яка виглядає доволі справедливою: якщо ти перший раз здобуваєш відповідний ступінь освіти, незважаючи на вік, ти маєш [відстрочку від мобілізації], тільки другий – не маєш. Я думаю, щодо демобілізації так само ще раз буде якась правильна формула", – додав Грищук.

9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту.

10 квітня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.

11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.

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