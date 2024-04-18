"Слуга" Грищук: Положение о демобилизации все равно убрали бы – если не Рада, то Генштаб

Роман Грищук (Фото: Прессслужба Слуги народа)

Решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было принято Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, если бы это не сделала Верховная Рада. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Роман Грищук в интервью для LIGA.net.

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По мнению нардепа, изъятие нормы о демобилизации из законопроекта было "большой ошибкой" из-за того, что сначала людям дали надежду, а затем унесли ее.

В то же время, по его словам, это решение впоследствии, в марте 2025 года, принял бы Генштаб.

"Мы эту ошибку могли бы продолжить, если бы на этом этапе также приняли [норму], потому что снова питали бы надежду и прошло бы время. А тогда пришлось бы Генштабу принимать то решение, которое сейчас приняла Верховная Рада", – сказал Грищук.

Народный избранник отметил, что найти формулу для демобилизации военных нужно. Он подчеркнул, что верит в то, что верные наработки будут в будущем.

Нардеп рассказал, что, работая над законопроектом, он был ответственным за образовательную часть, в которой, в частности, решали вопросы, связанные со злоупотреблением высшего образования для отсрочки от мобилизации.

"Через несколько итераций мы вышли на формулу, которая выглядит довольно справедливой: если ты первый раз получаешь соответствующую степень образования, несмотря на возраст, ты имеешь [отсрочку от мобилизации], только второй – нет. Я думаю, что по демобилизации так же еще раз будет какая-то правильная формула", – добавил Грищук.

9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации по мобилизационному законопроекту.

10 апреля в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.

11 апреля Верховная Рада приняла постановление, которое обязывает Кабмин принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.

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