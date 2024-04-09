Демобилизацию убрали из нового законопроекта, будет урегулировано отдельно – нардепы

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Из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопрос демобилизации. Об этом LIGA.net сообщила нардепка от Голоса Соломия Бобровская, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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Помощник одного из нардепов на правах анонимности сообщил LIGA.net, что споры по этому поводу продолжались до последнего времени. В то же время он не знает, приняли ли законопроект без демобилизации, поскольку он ушел раньше.

Нардеп от Слуги народа Александр Федиенко в 20:48 написал, что более трех часов глава комитета читает заключение по мобилизационному законопроекту — в документе более 115 страниц текста.

Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации.

ДОПОЛНЕНО в 21:08. Кабинет министров принял решение об обращении по вопросу демобилизации к Раде — оно должно быть урегулировано отдельным законом, его проект должно разработать правительство. Об этом LIGA.net сообщил нардеп от СН Федор Вениславский.

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ДОПОЛНЕНО в 21:20. В Управлении по связям с общественностью ВСУ пока нет информации о том, что главком Александр Сырский ходатайствовал, чтобы вопросы демобилизации рассматривали отдельно от мобилизационного законопроекта. Об этом сообщил LIGA.net начальник Управления полковник Богдан Сеник.

ДОПОЛНЕНО в 21:25. Нардеп Федиенко сообщил, что после консультаций с Сырским комитет согласился учесть позицию главкома.

Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с положениями по демобилизации.

Также Федиенко опубликовал обращение Сырского по этому вопросу к министру обороны Рустему Умерову, соответствующий документ от последнего к правительству и решение премьера Дениса Шмыгаля согласиться с предложением оборонного ведомства.

Фото: Александр Федиенко

Фото: Александр Федиенко

Фото: Александр Федиенко

Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении. В целом его должны рассмотреть на пленарной неделе 10-12 апреля.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации и сейчас занимается сведением их в таблицу ко второму чтению.

Вчера нардеп от СН Игорь Копытин сообщил LIGA.net, что пока нет окончательного решения комитета по законопроекту о мобилизации, ведь некоторые спорные моменты до сих пор не согласованы.

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