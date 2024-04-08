Мобилизация. Окончательного решения комитета на сегодня нет – нардеп

Верховная Рада (Фото: Telegram)

Пока нет окончательного решения комитета по законопроекту о мобилизации, ведь некоторые противоречивые моменты до сих пор не согласованы. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

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По словам Копытина, комитет работал в субботу и планирует продолжить рассмотрение поправок к закону о мобилизации вскоре.

"Некоторые спорные вопросы до сих пор не согласованы. То есть окончательного решения комитета на сегодня нет", – отметил он.

Нардеп подчеркнул, что "предусмотреть определенные сроки, особенно при обсуждении закона, который имеет огромную социально-общественную нагрузку, крайне трудно".

Верховная Рада Украины приняла законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении. В целом его должны рассмотреть на пленарной неделе 10-12 апреля.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации и сейчас занимается сведением их в таблицу ко второму чтению.

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