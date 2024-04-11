Демобилизация и ротация военных: Рада обязала Кабмин разработать законопроект

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Верховная Рада приняла постановление, обязывающее Кабинет Министров принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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За соответствующее постановление проголосовал 321 народный депутат.

Это постановление предусматривает разработку и внесение на рассмотрение парламента законопроекта по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Сегодня Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.