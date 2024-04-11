Демобилизация и ротация военных: Рада обязала Кабмин разработать законопроект
Верховная Рада приняла постановление, обязывающее Кабинет Министров принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующее постановление проголосовал 321 народный депутат.
Это постановление предусматривает разработку и внесение на рассмотрение парламента законопроекта по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации.
Сегодня Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- 9 апреля стало известно, что из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации. Первоначально планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации.
- 10 апреля парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев, и в нем должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.