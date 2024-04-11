Демобілізація та ротація військових: Рада зобов'язала Кабмін розробити законопроєкт

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет Міністрів ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат.

Ця постанова передбачає розробку і внесення на розгляд парламенту законопроєкту щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Сьогодні Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.