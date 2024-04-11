Демобілізація та ротація військових: Рада зобов'язала Кабмін розробити законопроєкт
Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет Міністрів ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат.
Ця постанова передбачає розробку і внесення на розгляд парламенту законопроєкту щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.
Сьогодні Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
- 9 квітня стало відомо, що з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Початково планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації.
- 10 квітня парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і у ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.