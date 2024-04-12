Демобилизация. Можно найти решение, чтобы заменить хотя бы часть людей – офицер Селезнев
Украина может найти решение, которое позволит заменить хотя бы часть людей в армии, у государства будет дополнительный мобилизационный ресурс благодаря уменьшению количества освобожденных от призыва. Об этом в комментарии LIGA.net заявил экс-спикер Генштаба, офицер ВСУ Владислав Селезнев.
Он убежден, что можно найти решение, которое позволит заменить хотя бы часть людей.
"Количество граждан, которые недавно были освобождены от мобилизации, уменьшено. Соответственно, Украина получит дополнительные мобилизационные ресурсы. И благодаря уменьшению возраста призыва, и благодаря ветеранам правоохранительной системы, других структур, которые до этого не состояли на военном учете в территориальных центрах комплектования", – объяснил он.
По его словам, ротации и хотя бы частичная демобилизация сейчас важны, поскольку физическое, моральное и психологическое истощение защитников сказывается.
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- 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы. Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.
- Рада приняла постановление, которое обязывает Кабинет Министров принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.
- Командующий объединенными силами заявил, что ВСУ имеют недостаток личного состава, оккупационная армия России преобладает на фронте почти в 10 раз.
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