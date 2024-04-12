Демобилизация. Можно найти решение, чтобы заменить хотя бы часть людей – офицер Селезнев

Ротации и хотя бы частичная демобилизация сейчас важны, поскольку физическое, моральное и психологическое истощение защитников сказывается, считает он

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Украина может найти решение, которое позволит заменить хотя бы часть людей в армии, у государства будет дополнительный мобилизационный ресурс благодаря уменьшению количества освобожденных от призыва. Об этом в комментарии LIGA.net заявил экс-спикер Генштаба, офицер ВСУ Владислав Селезнев.

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Он убежден, что можно найти решение, которое позволит заменить хотя бы часть людей.

"Количество граждан, которые недавно были освобождены от мобилизации, уменьшено. Соответственно, Украина получит дополнительные мобилизационные ресурсы. И благодаря уменьшению возраста призыва, и благодаря ветеранам правоохранительной системы, других структур, которые до этого не состояли на военном учете в территориальных центрах комплектования", – объяснил он.

По его словам, ротации и хотя бы частичная демобилизация сейчас важны, поскольку физическое, моральное и психологическое истощение защитников сказывается.

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11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы. Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

Рада приняла постановление, которое обязывает Кабинет Министров принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.

Командующий объединенными силами заявил, что ВСУ имеют недостаток личного состава, оккупационная армия России преобладает на фронте почти в 10 раз.

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